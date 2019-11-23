Медведев вручил партбилеты «Единой России» Кузякову и Львовой-Беловой Политика

Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил партбилеты ряду губернаторов, бизнесменов и общественников, в том числе двоим представителям Пензы — директору по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости», депутату гордумы Николаю Кузякову и члену Общественной палаты России, сопредседателю регионального штаба ОНФ, инициатору проектов для соцадаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Марии Львовой-Беловой.

Фото: Er.ru

Церемония состоялась в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» в рамках XIX съезда партии в субботу, 23 ноября.

Среди тех, кто получил партбилеты из рук Дмитрия Медведева, были глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Брянской области Александр Богомаз и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, членами «Единой России» стали президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Шаханов, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и другие.