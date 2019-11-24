Львова-Белова станет сопредседателем рабочей группы Генсовета «Единой России» Политика

Пенза, 24 ноября 2019. PenzaNews. Инициатор пензенских проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова станет сопредседателем рабочей группы Генерального совета «Единой России» по поддержке гражданского общества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на XIX съезде в минувшую субботу, 23 ноября, всего в составе Генсовета будет создано шесть рабочих групп — по поддержке гражданского общества, молодежных инициатив, по кадровой политике, по реализации национальных проектов, по повышению удобства взаимодействия с партией, а также правозащитный центр.

Возглавит рабочую группу по поддержке гражданского общества сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Говоря о приоритетных направлениях деятельности, Мария Львова-Белова обратила внимание на то, что нужно сформировать мощный лидерский корпус.

«Было бы здорово, если бы партия занялась поддержкой и выращиванием сильных лидеров НКО, которые готовы оставаться в теме. Ведь как у нас обычно происходит: лидер чуть-чуть подрастает, и его забирают, ну, как правило, в политику, а нам важно выращивать партнеров, которые могли бы нам помогать в дальнейшем», — сказала она.

Общественница из Пензы добавила, что работа гражданского активиста должна позволять содержать семью.

«Например, для меня как для мамы девятерых детей это очень важный момент», — отметила Мария Львова-Белова.

Она также предложила выявить в различных сферах яркие системные проекты и всячески продвигать их.

Читайте также

Мария Львова-Белова вошла в президиум Генсовета «Единой России»

«Конечно, мы все проекты с вами не поддержим, но сформировать вот этот четкий пул, который смог бы стать примером и образцом для других НКО, я думаю, что это в наших силах. Нужно стараться сдвигать парадигму в разных сферах», — призвала член «Единой России».

Третьим важным направлением общественница назвала проработку видов поддержки НКО, готовых заниматься строительством собственных объектов, включая приюты, образовательные и реабилитационные центры.

«У нас нет системы, которая могла бы это все дело поддерживать и развивать. Так, год назад у меня получилось встретиться с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], где мы озвучили свой проект по строительству арт-поместья, резиденции для молодых людей с инвалидностью из разных регионов страны, и мы были услышаны, поддержаны. И я рада сообщить, что через неделю в первые дома заезжают первые 30 человек. И я надеюсь, что, Дмитрий Анатольевич, Вы сможете поддерживать нас и дальше и приедете к нам в гости», — сказала Мария Львова-Белова, обращаясь к председателю партии.

Подводя итог сказанному, она выразила мнение, что «гражданское общество — это когда люди берут часть ответственности на себя».

«Мне кажется, что партия должна идти с посылом: «Ребята, да, мы сильные, да, мы много чего делаем, но вы тоже можете быть сильными и тем самым развивать партнерство». Поэтому пусть люди чувствуют себя сильными при сильных. Я не Путин, но я тоже много могу», — подытожила Мария Львова-Белова.