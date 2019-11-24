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Мария Львова-Белова вошла в президиум Генсовета «Единой России»

09:45 | 24.11.2019 | Политика

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Пенза, 24 ноября 2019. PenzaNews. Член Общественной палаты РФ, сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова вошла в президиум Генерального совета «Единой России».

Мария Львова-Белова вошла в президиум Генсовета «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе пленарного заседания XIX съезда партии, состоявшегося в Москве в минувшую субботу, 23 ноября, она сначала была избрана членом Генсовета «Единой России», который обновлен в порядке ротации.

Из действующего состава Генерального совета было выведено 58 человек, в том числе секретарь пензенского регионального отделения «Единой России», председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин; введено — 59, среди них — Мария Львова-Белова.

В продолжение съезда обновленный Генеральный совет избрал состав президиума — центрального выборного коллегиального органа партии. Наряду с политиками и бизнесменами в него вошла общественница из Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 марта 2019 года инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова была зарегистрирована в качестве участника праймериз с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России». На тот момент она была беспартийной.

Согласно результатам предварительного голосования, Мария Львова-Белова вошла в число лидеров по территориальной группе №5 единого избирательного округа.

Впоследствии она была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты.

8 сентября 2019 года Мария Львова-Белова была избрана депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва по единому округу от партии «Единая Россия», однако приняла решение отказаться от мандата. В итоге он перешел к гендиректору ООО «Моторные технологии» Ольге Израновой.

Спустя некоторое время пензенская общественница вступила в «Единую Россию». 23 ноября председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил ей партбилет.

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