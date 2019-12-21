Лузгин назвал ориентацию на решение проблем граждан важнейшим принципом в работе мэрии Политика

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин назвал ориентацию на решение проблем граждан важнейшим принципом в работе мэрии.

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Он пояснил, что ранее его слова о клиентоориентированности чиновников вызвали споры в соцсетях, однако этот термин в полной мере отражает то, к чему, на его взгляд, необходимо стремиться.

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«Это слово — устоявшийся термин. Кому-то если он режет слух, мы можем использовать понятие «ориентация на решение проблем граждан». [...] Бывает, можно решить проблему малыми силами, можно где-то пойти навстречу, но вот в целом этой философии... Она пока есть не у всех наших сотрудников, не во всех наших подразделениях», — сказал Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

По словам мэра, в сложившейся ситуации следует прививать муниципальным служащим клиентоориентированность.

«Ориентация на решение проблем граждан — наверное, это важнейший принцип в работе городской администрации, который мы будем развивать», — пояснил он.