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Шевченко высказался о перспективах участия в выборах губернатора Пензенской области

17:25 | 21.01.2020 | Политика

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Журналист, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко высказался о перспективах своего участия в выборах губернатора Пензенской области.

Шевченко высказался о перспективах участия в выборах губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обращались ко мне с просьбой рассмотреть возможность, может быть, о выдвижении кандидатуры своей на губернаторские какие-то выборы. Я не знаю, надо изучать этот вопрос. Это буду решать не я в конце концов, а партийная организация — КПРФ», — сказал политик в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в ходе визита в Пензу во вторник, 21 января.

По словам Максима Шевченко, он приехал в регион «посмотреть, как люди живут, и, может быть, сделать об этом какие-то материалы, и поддержать товарищей».

Собеседник агентства уточнил, что до этого он был в Пензе только один раз — во время благотворительной акции «Первого канала» по случаю Дня защиты детей, в которой участвовал как тележурналист.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», срок полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева истекает в сентябре 2020 года.

25 декабря 2019 года в ходе пресс-конференции в региональном правительстве Иван Белозерцев, отвечая на вопрос о том, планирует ли он идти на второй срок, сказал, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».

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