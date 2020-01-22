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Довыборы в Госдуму по округу депутата Леонида Левина состоятся 13 сентября

14:53 | 22.01.2020 | Политика

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Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Дополнительные выборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу в Пензенской области, депутат от которого Леонид Левин переходит на работу в аппарат правительства РФ, где займет пост заместителя руководителя, состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин.

Довыборы в Госдуму по округу депутата Леонида Левина состоятся 13 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в соответствии со ст. 97 федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, довыборы в этом округе назначает Центральная избирательная комиссия.

По словам Алексея Климухина, полномочия окружной избирательной комиссии при проведении дополнительных выборов возлагаются на избирком региона.

Собеседник агентства добавил, что довыборы должны быть назначены не позднее чем за 85 дней до дня голосования, то есть до второго воскресенья сентября, когда в Пензенской области, как ожидается, также пройдут выборы губернатора.

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