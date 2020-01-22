Шевченко предложил выдвинуть единого кандидата от оппозиции на пост пензенского губернатора Политика

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Журналист, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко в ходе визита в Пензу выступил за консолидацию оппозиции в регионе и выдвижение единого кандидата на пост губернатора Пензенской области в 2020 году.

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«Надо сформулировать принципы, которые устраивают всех. Не обсуждать вопросы истории, [...] надо обсуждать вопросы актуальные, актуального дня. Допустим, Пензенская область. Вопрос очень простой: если вы поддерживаете вашего губернатора Ивана Белозерцева, [...] то вы как бы отходите по левую руку, если не поддерживаете, то по правую. И не надо вдаваться в детали», — сказал он в ходе лекции о современной политической ситуации в стране, состоявшейся в конференц-зале отеля «Heliopark Residence» в Пензе.

Максим Шевченко отметил, что простые вопросы в сложных условиях «выводят нас из тьмы».

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Рассуждая о риске недопуска до выборов кандидатов от оппозиционных сил из-за муниципального фильтра, он выразил мнение, что должны быть созданы равные условия для желающих побороться за пост главы региона, иначе участие в кампании теряет смысл.

«Если они не дают демократические реальные нормы для оппозиции, для всех, то просто полный бойкот, я считаю, выборов. Только для всех — не одна партия, а для всех. Совокупные публичные заявления, акции протеста», — пояснил глава фракции коммунистов в Заксобрании Владимирской области.

Максим Шевченко в очередной раз не исключил своего участия в выборах губернатора Пензенской области, при этом он дал понять, что окончательное решение по его кандидатуре еще не принято.

«Я считаю, должен быть единый кандидат от оппозиционных сил, [...] единая коалиция, демократическая, народная коалиция», — сказал он.