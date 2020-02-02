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Павел Куликов избран координатором пензенского реготделения ЛДПР

10:28 | 02.02.2020 | Политика

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Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. Руководитель фракции ЛДПР в Пензенской городской думе седьмого созыва Павел Куликов избран координатором регионального отделения партии.

Павел Куликов избран координатором пензенского реготделения ЛДПР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его кандидатура единогласно поддержана на первом заседании координационного совета реготделения Либерально-демократической партии России, состав которого был обновлен в ходе отчетно-выборной конференции, состоявшейся в минувшую субботу, 1 февраля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, ранее Высший совет партии признал успешной работу либерал-демократов в Пензенской области с момента назначения Павла Куликова исполняющим обязанности координатора в марте 2019 года и представил его кандидатуру на должность координатора.

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