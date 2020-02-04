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Прямой эфир с Белозерцевым в соцсети «ВКонтакте» перенесен с 5 февраля на другую дату

18:30 | 04.02.2020 | Политика

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе онлайн-трансляции, которая состоится не 5 февраля, как планировалось ранее, а в предстоящий понедельник, 10-го числа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

Прямой эфир с Белозерцевым в соцсети «ВКонтакте» перенесен с 5 февраля на другую дату. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трансляция начнется в 9.00», — уточняется в нем.

Прием вопросов главе региона в настоящее время продолжается.

Предполагается, что в прямом эфире прозвучат ответы на самые интересные и актуальные из них.

20 декабря 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе онлайн-трансляции ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники». Она была организована в группе, посвященной региону.

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