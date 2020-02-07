Олег Мельниченко предложил обязать сенаторов отчитываться перед Заксобранием Политика

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко предложил обязать сенаторов от Пензенской области ежегодно отчитываться о своей работе перед депутатами Законодательного собрания региона.

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«У меня есть предложение: давайте все-таки в регламент это внесем, сделаем таким образом, чтобы члены Совета Федерации от Пензенской области ежегодно отчитывались о своей работе перед Законодательным собранием. Ну, по крайней мере член Совета Федерации, который от Законодательного собрания», — сказал сенатор в ходе 27-й очередной сессии регионального парламента, на которой он представил отчет о своей работе за 2018 и 2019 годы.

По мнению Олега Мельниченко, подобная практика полезна.

«Необходимо информировать о той работе, которая делается в Совете Федерации», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сенаторами от Пензенской области являются Алексей Дмитриенко и Олег Мельниченко.

Алексей Дмитриенко был наделен полномочиями члена Совета Федерации – представителя от регионального правительства 12 сентября 2016 года. Должность сенатора стала вакантной после кончины Василия Бочкарева. Срок окончания полномочий Алексея Дмитриенко — сентябрь 2020 года.

Олег Мельниченко был наделен полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области 26 сентября 2017 года в ходе первой организационной сессии регионального парламента шестого созыва. Срок окончания его полномочий — сентябрь 2022 года.