EN
19:06:31 Пятница, 14 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Плахута считает, что авторитет Очкиной пойдет на пользу «Справедливой России»

15:11 | 14.02.2020 | Политика

Печать

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Очкина, кандидатура которой рекомендована на пост председателя совета реготделения «Справедливой России», сможет укрепить позиции партии в регионе. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил действующий руководитель реготделения партии, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута.

Плахута считает, что авторитет Очкиной пойдет на пользу «Справедливой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда в партии происходит ротация, это говорит о том, что партия живет, развивается. [...] Сплав науки и практики укрепляет наши перспективы абсолютно, потому что Анна Владимировна — авторитетный ученый, у нее очень много публикаций, ее знают как социолога, как человека, который пользуется большим авторитетом. Я думаю, что надо расценивать это как партийное развитие, как подготовку к предстоящим выборным кампаниям», — сказал собеседник агентства.

Комментируя предстоящую смену руководства пензенского реготделения «Справедливой России», Валерий Плахута отметил, что она продиктована требованиями времени.

Читайте также

Конференция пензенского реготделения «Справедливой России» пройдет в ближайшие три недели

«Есть люди, которые по своему укладу, по складу характера, по позиции, текущему моменту соответствуют больше, чем те, условно говоря, кто этим занимался вчера. Это нормально. Еще раз: каждый из нас имеет некий набор методов, которыми мы руководствуемся. При этом на каком-то этапе востребованы вот эти функции — поиски консенсуса, поиски компромисса, на каком-то этапе наступает ситуация, когда требуются другие подходы и другие задачи приходится решать», — пояснил он.

Валерий Плахута добавил, что Анна Очкина, вступившая в «Справедливую Россию» 13 февраля, партийную повестку и раньше транслировала достаточно уверенно, несмотря на то, что не была членом партии.

На вопрос о том, какую роль он будет играть в реготделении после того, как его место займет Анна Очкина, Валерий Плахута однозначно не ответил.

По словам собеседника агентства, он будет действовать так, «как партия скажет» и «как лучше в интересах дела».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в 2019 году рассмотрено около 1,3 тыс. дел о банкротстве Начата проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Пензенской области
Арбитражный суд Пензенской области в 2019 году удовлетворил 84% исков В Пензе участниками акции «Влюбленный донор» стали 150 человек
В зоопарке Пензы для животных провели свадебную церемонию День открытых дверей пройдет в пензенской духовной семинарии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама