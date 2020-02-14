Плахута считает, что авторитет Очкиной пойдет на пользу «Справедливой России» Политика

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Очкина, кандидатура которой рекомендована на пост председателя совета реготделения «Справедливой России», сможет укрепить позиции партии в регионе. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил действующий руководитель реготделения партии, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута.

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«Когда в партии происходит ротация, это говорит о том, что партия живет, развивается. [...] Сплав науки и практики укрепляет наши перспективы абсолютно, потому что Анна Владимировна — авторитетный ученый, у нее очень много публикаций, ее знают как социолога, как человека, который пользуется большим авторитетом. Я думаю, что надо расценивать это как партийное развитие, как подготовку к предстоящим выборным кампаниям», — сказал собеседник агентства.

Комментируя предстоящую смену руководства пензенского реготделения «Справедливой России», Валерий Плахута отметил, что она продиктована требованиями времени.

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«Есть люди, которые по своему укладу, по складу характера, по позиции, текущему моменту соответствуют больше, чем те, условно говоря, кто этим занимался вчера. Это нормально. Еще раз: каждый из нас имеет некий набор методов, которыми мы руководствуемся. При этом на каком-то этапе востребованы вот эти функции — поиски консенсуса, поиски компромисса, на каком-то этапе наступает ситуация, когда требуются другие подходы и другие задачи приходится решать», — пояснил он.

Валерий Плахута добавил, что Анна Очкина, вступившая в «Справедливую Россию» 13 февраля, партийную повестку и раньше транслировала достаточно уверенно, несмотря на то, что не была членом партии.

На вопрос о том, какую роль он будет играть в реготделении после того, как его место займет Анна Очкина, Валерий Плахута однозначно не ответил.

По словам собеседника агентства, он будет действовать так, «как партия скажет» и «как лучше в интересах дела».