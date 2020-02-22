Губернатор проинформирован о дорожном инциденте с человеком, похожим на чиновника Беспалова Политика

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформирован о появлении в интернете видео, на котором запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя регионального правительства Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в субботу, 22 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Об инциденте доложено губернатору», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 22 февраля в интернете и ряде СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС.

Причиной недовольства мужчины, предположительно, стало то, что автомобиль «Mitsubishi Lancer», в котором он ехал, был остановлен сотрудниками ГИБДД под Пензой — в поселке Золотаревка, а на находившуюся за рулем молодую женщину составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством в связи с наличием у нее признаков алкогольного опьянения.

По неподтвержденным данным, машина принадлежит человеку, похожему на высокопоставленного чиновника пензенского правительства.

В декларации о доходах Валерия Беспалова за 2018 год указано, что он владеет легковым автомобилем марки «Mitsubishi».