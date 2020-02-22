Валерий Беспалов не стал комментировать видео с дорожным инцидентом Политика

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов не стал комментировать появление в интернете видео, на котором запечатлен момент, как человек, похожий на него, скандалит с инспекторами ДПС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я никак не комментирую никакие инциденты», — сказал Валерий Беспалов ИА «PenzaNews» по телефону днем в субботу, 22 февраля.

По словам чиновника, он видел распространенную в сети видеозапись.

При этом Валерий Беспалов не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что на кадрах запечатлен именно он.

«Я не буду комментировать никаким образом эту историю», — подчеркнул зампред областного правительства и завершил беседу.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 22 февраля в интернете и ряде СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС.

Причиной недовольства мужчины, предположительно, стало то, что автомобиль «Mitsubishi Lancer», в котором он ехал, был остановлен сотрудниками ГИБДД под Пензой — в поселке Золотаревка, а на находившуюся за рулем молодую женщину составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством в связи с наличием у нее признаков алкогольного опьянения.

Утром 22 февраля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что глава региона Иван Белозерцев проинформирован о дорожном инциденте. По ее словам, назначено служебное расследование.