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Пензенский губернатор потребовал от чиновников найти время на соцсети

10:30 | 02.03.2020 | Политика

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от глав администраций городских округов и муниципальных районов активнее использовать социальные сети для информирования граждан о проводимой работе, получения обратной связи и оперативного решения проблемных вопросов.

Пензенский губернатор потребовал от чиновников найти время на соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть основания говорить о том, что работа в интернете идет, но ее качеством я пока не удовлетворен. Люди жалуются мне на то, что иногда очень сложно найти страницу главы администрации в социальной сети, [...] на обращение нет ответа, что сама страница не пополняется никакой информацией по несколько месяцев, а аккаунт главы просто-напросто не ведется», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

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По словам Ивана Белозерцева, «такого быть не должно».

«Я уже говорил об этом. Что непонятно? Я нахожу время вести свои аккаунты. Не думаю, что вы заняты больше, чем я. Не думаю», — отметил губернатор.

Он добавил, что раньше этой работой не занимались, но сегодня в этом есть необходимость и потребность.

В связи с этим Иван Белозерцев поставил задачу обучить чиновников основам ведения соцсетей.

«Спланировать проведение обучающих занятий с главами, с их помощниками, которые работают или должны работать — пусть тогда назначат — в соцсетях», — поручил губернатор.

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