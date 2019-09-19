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Губернатор предложил законодательно закрепить статус обращений к чиновникам через соцсети

10:10 | 23.09.2019 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил закрепить в региональном законодательстве статус обращений граждан к чиновникам через социальные сети, чтобы ужесточить контроль за их рассмотрением.

Губернатор предложил законодательно закрепить статус обращений к чиновникам через соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я хочу обратить внимание министерствам и ведомствам, чтобы не дожидались, когда письмо придет. Поступила информация на сайт министерства, губернатору в Instagram, направили вам для разрешения, регистрируйте, реагируйте оперативно, не ждите официального обращения. Это и есть официальное обращение», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Иван Белозерцев поручил заместителю руководителя аппарата – начальнику правового управления облправительства Сергею Сластных изучить, каким образом, согласно региональному законодательству, следует регистрировать обращения через соцсети, а также «есть ли федеральный закон на этот счет».

«Может быть, нам здесь подумать, чтобы мы внесли свои изменения в закон Пензенской области, если у нас есть такая возможность, чтобы эти обращения были на жестком контроле», — добавил губернатор.

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