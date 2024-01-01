Гуляков считает правильным предоставить Путину право вновь баллотироваться на пост президента РФ Политика

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России», ректор ПГУ Александр Гуляков считает правильным внесение в Конституцию поправки, в соответствии с которой президенту РФ Владимиру Путину будет предоставлено право на следующих выборах вновь баллотироваться на пост главы государства.

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«Единственное, что вызвало уже определенное недовольство у определенной части населения, оппозиции, и Запад уже завопил, что вот процедурно разрешается «обнулить» сроки президентства конкретного человека, Владимира Владимировича Путина, и дать ему право — всего-навсего право — в 2024 году наравне с другими гражданами участвовать в следующих выборах. Я думаю, что тактически сделано это правильно, что ему предоставляется право. Почему? Как только сейчас мы лишим его этого права, сразу вводим его в статус «хромой утки», — сказал Александр Гуляков при обсуждении закона РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в ходе 28-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 12 марта.

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По мнению депутата, если у Владимира Путина не будет возможности претендовать на пост главы государства, это отрицательно скажется на стабильности в стране.

«Сам принцип сменяемости власти, он заложен. И его лично отстоял президент. [...] А то, что вот касается конкретной нынешней военно-политической, экономической и социальной ситуации, это правильно, что мы не лишаем его этого права. Воспользуется он им или нет, это второй вопрос», — отметил единоросс.

Он добавил также, что к 2024 году избиратели определятся, за кого голосовать.

«Поэтому мое вот личное убеждение, что и тактически, и стратегически вот этот вот процесс принятия поправок выстроен абсолютно верно, и он только на пользу, и люди только за него», — подчеркнул Александр Гуляков.