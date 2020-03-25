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Губернатор Никитин прокомментировал назначение Васянина своим советником

19:28 | 25.03.2020 | Политика

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Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал назначение своим советником исполнительного директора ГК «Флагман» Сергея Васянина, который в 2019 году стал единственным победителем конкурса «Лидеры России» от Пензенской области.

Губернатор Никитин прокомментировал назначение Васянина своим советником

Фото: Government-nnov.ru

«С Сергеем Васяниным в качестве наставника конкурса «Лидеры России» работаю около года. В процессе общения появилось немало идей, которые могут быть реализованы на территории Нижегородской области», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что после назначения «сотрудничество станет еще более эффективным».

«У него [Сергея Васянина] большой управленческий опыт в медиасфере и промышленности. Считаю, что потенциал «Лидеров России» может быть максимально полно реализован в таком формате проектной работы», — отметил губернатор.

Биография

Васянин Сергей Викторович

По его словам, благодаря еще одному победителю конкурса Владимиру Туровцеву, наставником которого он также является, в Нижегородской области появилось два полноценных мобильных приложения — «Активисты памяти» и «Экологический инспектор».

«Они уже помогают привлекать волонтеров для решения важных задач», — цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о назначении своим советником на общественных началах Сергея Васянина сроком на один год.

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