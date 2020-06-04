Олег Денисов назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству Политика

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Олег Денисов назначен заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству с четверга, 4 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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Комментируя основные направления работы на новом посту, Олег Денисов назвал в числе главных задач на ближайшую перспективу подготовку к предстоящему отопительному сезону, реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и «Жилье и городская среда», а также благоустройство территорий.

Пост вице-мэра Пензы по городскому хозяйству стал вакантным в марте 2020 года после того, как его освободил Денис Леонтьев, сменивший в данной должности Юрия Ильина, уволившегося из администрации города в ноябре 2019 года.

Денисов Олег Вячеславович родился в городе Сердобске Пензенской области 14 мая 1977 года.

В 2006 году окончил Северо-Западную академию государственной службы.

После службы в Вооруженных силах РФ начал трудовую деятельность в администрации Сердобска.

В 2011 году работал главным специалистом администрации Железнодорожного района Пензы, затем там же — начальником отдела благоустройства.

В 2015 году был назначен заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

С 25 января 2016 года занимал должность главы администрации Железнодорожного района Пензы.