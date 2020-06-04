EN
15:22:21 Четверг, 4 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 669 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 132 человека выздоровели, 24 пациента умерли

Олег Денисов назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству

11:55 | 04.06.2020 | Политика

Печать

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Олег Денисов назначен заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству с четверга, 4 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Олег Денисов назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя основные направления работы на новом посту, Олег Денисов назвал в числе главных задач на ближайшую перспективу подготовку к предстоящему отопительному сезону, реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и «Жилье и городская среда», а также благоустройство территорий.

Пост вице-мэра Пензы по городскому хозяйству стал вакантным в марте 2020 года после того, как его освободил Денис Леонтьев, сменивший в данной должности Юрия Ильина, уволившегося из администрации города в ноябре 2019 года.

Денисов Олег Вячеславович родился в городе Сердобске Пензенской области 14 мая 1977 года.

В 2006 году окончил Северо-Западную академию государственной службы.

После службы в Вооруженных силах РФ начал трудовую деятельность в администрации Сердобска.

В 2011 году работал главным специалистом администрации Железнодорожного района Пензы, затем там же — начальником отдела благоустройства.

В 2015 году был назначен заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

С 25 января 2016 года занимал должность главы администрации Железнодорожного района Пензы.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Малосердобинском районе за сутки подтвержден 21 случай заражения коронавирусом В рамках формирования комфортной среды в 2021 году продолжат благоустройство парка «Заречье»
В Пензе на проспекте Строителей демонтирован торговый павильон В Русском Камешкире «УАЗ» врезался в жилой дом, пострадали два человека
По факту гибели работницы сельхозпредприятия под Пензой возбуждено уголовное дело Вступил в силу приговор водителю, который сбил ребенка и не заметил этого
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама