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«Единая Россия» выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области

16:05 | 09.06.2020 | Политика

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. «Единая Россия» планирует выдвинуть своего кандидата на должность губернатора Пензенской области. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин.

«Единая Россия» выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завтра на сессии Законодательного собрания мы примем решение о назначении выборов губернатора. [...] Это означает, что будет дан старт избирательной кампании в Пензенской области по выборам губернатора. [...] Политические партии, в том числе и «Единая Россия», будут поддерживать и выдвигать своих кандидатов. Мы выдвинем кандидата и его поддержим на предстоящих выборах губернатора Пензенской области», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в региональном парламенте во вторник, 9 июня.

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В свою очередь член президиума Генсовета «Единой России», глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который также принимал участие в брифинге, пояснил, что тема выдвижения кандидата в Пензенской области не включена в повестку очередного онлайн-заседания под председательством секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, поскольку «юридически нет предмета для рассмотрения».

«Вот завтра эти выборы объявят, и абсолютно могу предположить, что на следующей неделе состоится заседание президиума Генсовета партии, которое рассмотрит в том числе вопрос по выборам в Пензенской области», — сказал сенатор.

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