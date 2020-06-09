«Единая Россия» выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. «Единая Россия» планирует выдвинуть своего кандидата на должность губернатора Пензенской области. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин.

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«Завтра на сессии Законодательного собрания мы примем решение о назначении выборов губернатора. [...] Это означает, что будет дан старт избирательной кампании в Пензенской области по выборам губернатора. [...] Политические партии, в том числе и «Единая Россия», будут поддерживать и выдвигать своих кандидатов. Мы выдвинем кандидата и его поддержим на предстоящих выборах губернатора Пензенской области», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в региональном парламенте во вторник, 9 июня.

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В свою очередь член президиума Генсовета «Единой России», глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который также принимал участие в брифинге, пояснил, что тема выдвижения кандидата в Пензенской области не включена в повестку очередного онлайн-заседания под председательством секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, поскольку «юридически нет предмета для рассмотрения».

«Вот завтра эти выборы объявят, и абсолютно могу предположить, что на следующей неделе состоится заседание президиума Генсовета партии, которое рассмотрит в том числе вопрос по выборам в Пензенской области», — сказал сенатор.