Белозерцев с достоинством и честью осуществляет полномочия губернатора — Лидин Политика

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Иван Белозерцев, который в 2015 году участвовал в выборах губернатора Пензенской области как кандидат от «Единой России» и одержал убедительную победу, осуществляет полномочия главы региона с достоинством и честью. Такое мнение выразил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин.

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«Я как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» заявляю, что кандидат, которого мы поддерживали 5 лет назад, Иван Александрович Белозерцев, с достоинством и честью выполнял и выполняет свои губернаторские полномочия», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в Заксобрании во вторник, 9 июня.

Валерий Лидин добавил, что Пензенская область динамично развивается.

«По многим показателям, вы знаете, и в аграрном секторе, и в промышленном секторе, по реализации проектов, которые касаются инвестиций, нашими промышленными предприятиями, по реализации национальных проектов мы одни из лучших в Приволжском федеральном округе, а по ряду показателей мы одни из лучших в Российской Федерации», — подчеркнул лидер пензенских единороссов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ожидается, что 10 июня Законодательное собрание Пензенской области на очередной сессии примет постановление о назначении выборов губернатора на 13 сентября 2020 года.

Глава региона Иван Белозерцев, срок полномочий которого истекает чуть более чем через три месяца, до настоящего времени не объявил о том, планирует ли вновь баллотироваться. При этом в конце 2019 года он заявил, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».