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ЛДПР выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области

09:59 | 16.06.2020 | Политика

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Либерально-демократическая партия России планирует выдвинуть своего кандидата для участия в выборах губернатора Пензенской области, которые назначены на 13 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в гордуме Пензы Павел Куликов.

ЛДПР выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, кандидаты от партии также примут участие в дополнительных выборах в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу и в представительные органы муниципальных образований.

«Нами были предложены кандидатуры, которые Москва [Высший совет и Центральный аппарат ЛДПР] на данный момент рассматривает», — сказал собеседник агентства.

Каких-либо фамилий он не назвал, отметив при этом, что все претенденты достойные.

Павел Куликов добавил, что выдвижение кандидата на должность губернатора Пензенской области состоится на конференции регионального отделения партии, которую планируется провести 20 или 27 июня.

Он обратил внимание на то, что в связи с эпидситуацией по коронавирусу для участия в ней от местных отделений будет избрано не по 3–4 делегата, как обычно, а по одному, чтобы можно было обеспечить социальное дистанцирование.

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