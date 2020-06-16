Иван Белозерцев обозначил приоритеты, которые лягут в основу его предвыборной программы Политика

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, планирующий вновь баллотироваться на пост руководителя региона, обозначил приоритеты, которые лягут в основу его предвыборной программы.

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«Мы пойдем на выборы с нашими проектами во взаимодействии с партией «Единая Россия». Мы в прошлом году запустили региональный проект «Ремонт сельских школ», [...] выделили средства бюджета, отремонтировали. За два года отремонтировали более 70 сельских школ. Это очень положительно влияет на восприятие и родителями, и детьми. Создаются нормальные условия для обучения детей», — сказал он в ходе состоявшегося 16 июня в режиме видеоконференции заседания президиума Генсовета «Единой России», на котором рассматривался вопрос о предстоящем выдвижении кандидатов от партии на должности глав пяти регионов.

Иван Белозерцев добавил, что в Пензенской области также успешно реализуется программа по ремонту сельских домов культуры.

«Мы стали в сельские дома культуры и школы направлять нашу молодежь, поддерживать их, выделять дополнительные ставки, создавать условия для дополнительного образования», — отметил он.

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Губернатор добавил, что планируется продолжить работу по привлечению инвестиций, в частности, на текущий год намечено открытие заводов по производству матрасов и по глубокой переработке мяса индейки в Кузнецке и Нижнеломовском районе соответственно.

«Создаются рабочие места. Люди [...] стали активно возвращаться из Москвы, Московской области, ну так случилось, к нам, в Пензенский регион. Меня как губернатора и вообще население, жителей Пензенской области, это, безусловно, радует», — заявил Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона назвал приоритетом поддержку молодых семей, материнства и детства.

Помимо этого, по его словам, намечено уделить внимание решению вопросов, связанных с приведением дорог в надлежащее состояние.

«По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пензенская область три года подряд находится в группе лидеров, [...] хотя дорог, которые требуют ремонта, становится все больше и больше, особенно в сельской местности», — констатировал губернатор.

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Иван Белозерцев также обратил внимание на необходимость решения вопросов, связанных с обеспечением населения качественной питьевой водой и с доступностью медицинской помощи.

«Вместе с Законодательным собранием Пензенской области, «Единой Россией» [...] мы поддерживаем врачей в первую очередь. Понимая, что кадровое обеспечение сегодня медицинских учреждений врачами — это задача №1, выделили 33 квартиры. [...] До конца года мы планируем 100 квартир выделить нашим врачам», — сказал он.

По словам губернатора, в регионе созданы хорошие условия для развития спорта, что подтверждают завоеванные пензенцами медали.

«Мы взаимодействуем с коллегами из администрации президента Российской Федерации по всем вопросам, связанным с программой предвыборной, с коллегами из «Единой России» — регионального отделения, центрального аппарата, Генерального совета. [...] Искренне прошу членов Генерального совета поддержать мою кандидатуру на выборах губернатора Пензенской области», — подытожил Иван Белозерцев.