«Единая Россия» выдвинет Белозерцева кандидатом в губернаторы Пензенской области Политика

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Президиум Генерального совета «Единой России» на заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции 16 июня, принял решение рекомендовать пензенскому региональному отделению партии выдвинуть Ивана Белозерцева в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области.

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Помимо этого были согласованы еще четыре кандидатуры для участия в выборах высших должностных лиц субъектов РФ в сентябре 2020 года — Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ).

В ходе заседания каждому из них была предоставлена возможность обозначить приоритеты своих предвыборных программ.

При этом секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратил особое внимание на то, что предвыборные программы должны служить руководством к действию партийных организаций на региональном и муниципальном уровнях.

«Принципиально важно сделать соавторами и участниками этих программ жителей ваших субъектов, чтобы каждый человек нашел отражение своих интересов, планов, идей в этих документах», — сказал он.

Андрей Турчак предположил, что предстоящие выборы для претендентов на губернаторские кресла будут непростыми.

«Очень легко избираться, когда ты избираешься в первый раз, а когда ты идешь за подтверждением своих полномочий, необходимо, чтобы было, что предъявить», — отметил он.

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После того, как Александр Дрозденко, Юрий Бездудный, Наталья Комарова, Василий Голубев и Иван Белозерцев поделились планами по дальнейшему развитию регионов, которые в настоящее время они возглавляют, члены президиума Генсовета «Единой России» проголосовали списком за то, чтобы партия поддержала их выдвижение.

«Дальше все зависит, безусловно, в большей степени от вас, но могу вас заверить, что партия «Единая Россия» примет активное участие в вашей избирательной кампании и в копилку общей победы внесет свой существенный вклад», — сказал Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.

В соответствии с уставом Пензенской области, губернатор избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона исчисляется со дня вступления в должность.