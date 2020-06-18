Синюков прокомментировал возможность участия одного кандидата в двух избирательных кампаниях
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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков прокомментировал возможность участия одного кандидата сразу в двух кампаниях — по выборам губернатора и довыборам в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В принципе-то, право такое есть, ну а смысл?» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 18 июня.
Александр Синюков напомнил, что Законодательное собрание Пензенской области назначило выборы губернатора на 13 сентября.
По его словам, довыборы в Госдуму будут назначены Центризбиркомом в ближайшее время.