Синюков прокомментировал возможность участия одного кандидата в двух избирательных кампаниях Политика

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков прокомментировал возможность участия одного кандидата сразу в двух кампаниях — по выборам губернатора и довыборам в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

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«В принципе-то, право такое есть, ну а смысл?» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 18 июня.

Александр Синюков напомнил, что Законодательное собрание Пензенской области назначило выборы губернатора на 13 сентября.

По его словам, довыборы в Госдуму будут назначены Центризбиркомом в ближайшее время.