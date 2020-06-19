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Довыборы в Госдуму по 147-му округу назначены на 13 сентября

17:58 | 19.06.2020 | Политика

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Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Центризбирком России назначил дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по четырем одномандатным округам, в том числе по 147-му лермонтовскому в Пензенской области, на 13 сентября. Соответствующее постановление принято на заседании, состоявшемся в пятницу, 19 июня.

Довыборы в Госдуму по 147-му округу назначены на 13 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, голосование на довыборах в Госдуму в единый день голосования, помимо Пензенской области, пройдет в Курской области (сеймский округ №110), в Ярославской (ярославский округ №194) и в Татарстане (нижнекамский округ №28).

ЦИК России принял к сведению, что полномочия окружной избирательной комиссии возлагаются на избирательную комиссию соответствующего субъекта РФ.

Официально старт избирательной кампании по довыборам в Госдуму будет дан после опубликования постановления Центризбиркома. Ожидается, что это произойдет 22 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Госдуму России седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 года. По 147-му лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области депутатом был избран Леонид Левин.

22 января 2020 года премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил Леонида Левина на пост замглавы аппарата правительства РФ. В связи с этим полномочия депутата, входившего во фракцию «Справедливая Россия», были прекращены досрочно.

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