Губернатор Белозерцев прокомментировал свое решение пойти на второй срок Политика

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, срок полномочий которого истекает в сентябре 2020 года, прокомментировал свое решение вновь претендовать на пост руководителя региона.

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«Пять лет для меня пролетели просто мгновенно. За это время немало удалось сделать в Пензенской области добрых дел. Есть проекты, которые находятся в стадии реализации. Есть много интересных проектов, которые хотелось бы реализовать», — сказал Иван Белозерцев журналистам после подачи в облизбирком документов, связанных с его выдвижением в качестве кандидата на пост губернатора от партии «Единая Россия».

Он добавил, что накопил большой опыт управленческой деятельности.

«Я знаю область, знаю города, районы, населенные пункты крупные. Знаю проблемы людей, готов их решать. Готов реализовывать те проекты, которые сегодня запланированы, опираясь на поддержку промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных организаций, самих граждан, конечно же», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.

В соответствии с уставом Пензенской области, губернатор избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона исчисляется со дня вступления в должность.