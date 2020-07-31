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Хугаева, Трутнев и Сердовинцев зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы

12:37 | 31.07.2020 | Политика

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Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области, исполняющая полномочия окружного избиркома, зарегистрировала еще троих кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 — Фатиму Хугаеву, представляющую «Коммунистов России»; Александра Трутнева, выдвинутого КПРФ; а также Вадима Сердовинцева, который будет участвовать в довыборах от ЛДПР.

Хугаева, Трутнев и Сердовинцев зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие постановления №106/694-6, №106/695-6 и №106/696-6 приняты в минувший четверг, 30 июля.

Кандидатам в депутаты выданы удостоверения о регистрации.

Согласно сведениям, указанным в документах избирательной комиссии, Фатима Хугаева родилась в Москве 15 февраля 1979 года, живет в российской столице, в 2001 году окончила Академию труда и социальных отношений, является пенсионеркой. Член политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России». Сведения о судимости отсутствуют.

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Александр Трутнев родился в Пензе 20 июля 1969 года, живет в Пензе, в 1995 году окончил Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, в 2012 году — Российский государственный социальный университет, работает коммерческим директором ООО «ТП «Снежок», является депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва. Член КПРФ. Сведения о судимости отсутствуют.

Вадим Сердовинцев родился в городе Нижнем Ломове Пензенской области 27 мая 1977 года, живет в Нижнем Ломове, в 2006 году окончил Современную гуманитарную академию, работает генеральным директором ООО «Перуново колесо», является депутатом собрания представителей Нижнего Ломова шестого созыва. Член ЛДПР. Сведения о судимости отсутствуют.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 июля в качестве кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 были зарегистрированы Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа») и Александр Самокутяев («Справедливая Россия»).

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