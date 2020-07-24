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Ворожцов, Метальников и Самокутяев зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы

13:14 | 24.07.2020 | Политика

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области, исполняющая полномочия окружного избиркома, зарегистрировала трех кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 — Евгения Ворожцова, представляющего «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость»; Кирилла Метальникова, выдвинутого «Гражданской платформой»; а также Александра Самокутяева, который будет участвовать в довыборах от «Справедливой России».

Ворожцов, Метальников и Самокутяев зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие постановления №104/673-6, №104/674-6 и №104/675-6 приняты в минувший четверг, 23 июля.

Кандидатам в депутаты выданы удостоверения о регистрации.

Согласно сведениям, указанным в документах избирательной комиссии, Евгений Ворожцов родился в Новосибирске 26 апреля 1978 года, живет в Москве, в 1999 году окончил Московский юридический институт МВД России, является адвокатом межреспубликанской коллегии адвокатов. Член Партии пенсионеров. Сведения о судимости отсутствуют.

Кирилл Метальников родился в Пензе 29 мая 1993 года, живет в Пензе, занимает должность генерального директора ООО «Меридиан». Сведения о профессиональном образовании и судимости отсутствуют.

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Александр Самокутяев родился в Пензе 13 марта 1970 года, живет в Москве, в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), работает заместителем командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина». Сведения о судимости отсутствуют.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Госдуму России седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 года. По 147-му лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области депутатом был избран Леонид Левин.

22 января 2020 года премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил Леонида Левина на пост замглавы аппарата правительства РФ. В связи с этим полномочия депутата, входившего во фракцию «Справедливая Россия», были прекращены досрочно.

Дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по четырем одномандатным округам, в том числе по 147-му лермонтовскому в Пензенской области, назначены на 13 сентября.

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