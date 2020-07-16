«Единая Россия» не стала выдвигать кандидата по 147-му округу Политика

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Генеральный совет «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва по трем из четырех одномандатных округов, где 13 сентября должны пройти дополнительные выборы: по 28-му нижнекамскому в Татарстане, 110-му сеймскому в Курской области и 194-му ярославскому в Ярославской области, оставив 147-й лермонтовский в Пензенской области без претендента от партии.

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Центризбирком заверил список кандидатов-единороссов постановлением №258/1903-7 в минувшую среду, 15 июля.

Согласно документу, по нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 выдвинут член Совета Федерации Олег Морозов, по сеймскому округу №110 — глава Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области Алексей Золотарев, по ярославскому округу №194 — председатель межрегионального профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко.

Все они ранее стали победителями внутрипартийного предварительного голосования.

В Пензенской области праймериз не состоялись, поскольку оба кандидата — гендиректор ООО «Хорошее дело» Сергей Новиков и заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев — отказались от участия.

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Позднее стало известно, что Александр Самокутяев будет претендовать на мандат депутата Госдумы не от «Единой России», а от «Справедливой России». Список кандидатов от данной партии Центризбирком также заверил 15 июля, приняв постановление №258/1899-7.

В этот же день постановлением №258/1901-7 был заверен список кандидатов, выдвинутых от КПРФ. По 147-му лермонтовскому одномандатному округу от Компартии на выборы пойдет депутат пензенской гордумы, коммерческий директор ООО «ТП «Снежок» Александр Трутнев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Госдуму России седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 года. По 147-му лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области депутатом был избран Леонид Левин.

22 января 2020 года премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил Леонида Левина на пост замглавы аппарата правительства РФ. В связи с этим полномочия депутата, входившего во фракцию «Справедливая Россия», были прекращены досрочно.

Дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по четырем одномандатным округам, в том числе по 147-му лермонтовскому в Пензенской области, назначены на 13 сентября.