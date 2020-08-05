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Олег Шаляпин зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области

10:15 | 05.08.2020 | Политика

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Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора заместителя главы города Пензы, секретаря обкома КПРФ Олега Шаляпина, выдвинутого областным отделением Компартии России.

Олег Шаляпин зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Шаляпина Олега Васильевича было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано три, или 1,13% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 4 августа.

В нем добавляется, что число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 262, в том числе 43 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, которые собраны на территории 23 муниципальных районов и городских округов, что является достаточным для регистрации.

Олегу Шаляпину как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.

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