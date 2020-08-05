Олег Шаляпин зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора заместителя главы города Пензы, секретаря обкома КПРФ Олега Шаляпина, выдвинутого областным отделением Компартии России.

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«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Шаляпина Олега Васильевича было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано три, или 1,13% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 4 августа.

В нем добавляется, что число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 262, в том числе 43 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, которые собраны на территории 23 муниципальных районов и городских округов, что является достаточным для регистрации.

Олегу Шаляпину как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.