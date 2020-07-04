Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от КПРФ выдвинут Олег Шаляпин Политика

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Секретарь обкома КПРФ, заместитель главы города Пензы на постоянной основе Олег Шаляпин выдвинут кандидатом на должность губернатора Пензенской области от Коммунистической партии России. Соответствующее решение приняли делегаты конференции областного комитета КПРФ, первый этап которой состоялся в киноконцертном зале «Октябрь» в субботу, 4 июля.

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По словам лидера пензенских коммунистов, члена президиума ЦК КПРФ, депутата Законодательного собрания региона Георгия Камнева, на уровне руководства партии предварительно рассматривалось несколько кандидатур, включая его собственную.

Он добавил, что по итогам заседания президиума Центрального комитета Компартии России, состоявшегося 22 июня, обкому рекомендовано выдвинуть в качестве кандидата на пост губернатора Олега Шаляпина.

Обращаясь к однопартийцам, Олег Шаляпин признался, что воспринимает это как «огромный аванс доверия» со стороны руководящих органов КПРФ.

«Если вы поддержите мою кандидатуру, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать доверие. [...] Задача минимум — это выход во второй тур, нам это по силам. Задача максимум — это победа», — сказал он.

В итоге за выдвижение Олега Шаляпина кандидатом в губернаторы проголосовали 52 делегата. Против высказался один.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого своих кандидатов на должность губернатора Пензенской области выдвинули три партии: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину, «Единая Россия» — Ивана Белозерцева.