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Кандидатам в губернаторы Пензенской области нужно собрать минимум 253 подписи депутатов

19:23 | 23.06.2020 | Политика

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Выдвижение кандидата на должность губернатора Пензенской области для его последующей регистрации в этом качестве должны поддержать минимум 253 депутата представительных органов муниципальных образований региона. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 23 июня.

Кандидатам в губернаторы Пензенской области нужно собрать минимум 253 подписи депутатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что в их числе должны быть 42 депутата представительных органов муниципальных районов и городских округов.

При этом, по словам Александра Синюкова, кандидат должен быть поддержан данными лицами не менее чем в 23 муниципальных районах и городских округах Пензенской области.

«Подписи заверяются нотариально и представляются нам в рабочую группу для проверки», — добавил он.

Согласно постановлению избирательной комиссии Пензенской области, число подписей, представляемых в избирком, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 12, из них число подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов может превышать необходимое число подписей не более чем на 2.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

К настоящему времени в Пензенской области две партии выдвинули своих кандидатов на эту должность: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину.

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