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Александр Васильев зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области

12:13 | 05.08.2020 | Политика

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Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора заместителя председателя комитета Заксобрания по экономической политике Александра Васильева, выдвинутого региональным отделением ЛДПР.

Александр Васильев зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Васильева Александра Евгеньевича было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано четыре, или 1,5% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 4 августа.

В нем добавляется, число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 261, в том числе 43 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, которые собраны на территории 24 муниципальных районов и городских округов, что является достаточным для регистрации.

Александру Васильеву как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.

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