Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от ЛДПР выдвинут Александр Васильев Политика

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев выдвинут кандидатом на должность губернатора от Либерально-демократической партии России.

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Кандидатуру Александра Васильева для выдвижения представил Высший совет ЛДПР.

Делегаты конференции реготделения партии, состоявшейся в гостинице «Ласточка» в субботу, 20 июня, поддержали ее большинством голосов: 22 высказались «за», трое — «против».

Обращаясь к присутствующим, Александр Васильев выразил признательность за оказанное доверие.

«Благодарю Владимира Вольфовича [Жириновского, лидера Либерально-демократической партии России], благодарю членов Высшего совета ЛДПР и, конечно, же, благодарю вас, делегатов сегодняшней конференции, за то, что вы поддержали мою кандидатуру. [...] Я уверен, победа будет за нами», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

В этот же день состоятся довыборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.