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Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от ЛДПР выдвинут Александр Васильев

14:58 | 20.06.2020 | Политика

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Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев выдвинут кандидатом на должность губернатора от Либерально-демократической партии России.

Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от ЛДПР выдвинут Александр Васильев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кандидатуру Александра Васильева для выдвижения представил Высший совет ЛДПР.

Делегаты конференции реготделения партии, состоявшейся в гостинице «Ласточка» в субботу, 20 июня, поддержали ее большинством голосов: 22 высказались «за», трое — «против».

Обращаясь к присутствующим, Александр Васильев выразил признательность за оказанное доверие.

«Благодарю Владимира Вольфовича [Жириновского, лидера Либерально-демократической партии России], благодарю членов Высшего совета ЛДПР и, конечно, же, благодарю вас, делегатов сегодняшней конференции, за то, что вы поддержали мою кандидатуру. [...] Я уверен, победа будет за нами», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

В этот же день состоятся довыборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

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