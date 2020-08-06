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Петр Чугай зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области

16:11 | 06.08.2020 | Политика

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора инженера отделения обеспечения (автомобильным транспортом) отдела обеспечения (повседневной деятельности) базы (обеспечения учебного процесса) филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе, выдвинутого реготделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Петр Чугай зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Чугая Петра Прокофьевича было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано четыре, или 1,5% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 5 августа.

В нем добавляется, число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 261, в том числе 42 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, которые собраны на территории 23 муниципальных районов и городских округов, что является достаточным для регистрации.

Петру Чугаю как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.

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