Петр Чугай зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора инженера отделения обеспечения (автомобильным транспортом) отдела обеспечения (повседневной деятельности) базы (обеспечения учебного процесса) филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе, выдвинутого реготделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

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«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Чугая Петра Прокофьевича было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано четыре, или 1,5% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 5 августа.

В нем добавляется, число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 261, в том числе 42 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, которые собраны на территории 23 муниципальных районов и городских округов, что является достаточным для регистрации.

Петру Чугаю как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.