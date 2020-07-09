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Партия пенсионеров в Пензенской области выдвинула Петра Чугая кандидатом на пост губернатора

13:11 | 09.07.2020 | Политика

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», старейший по возрасту депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Петр Чугай выдвинут кандидатом на должность губернатора Пензенской области.

Партия пенсионеров в Пензенской области выдвинула Петра Чугая кандидатом на пост губернатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе общего собрания реготделения партии, состоявшегося в здании ДОСААФ на улице Коммунистической в Пензе в четверг, 9 июля, кандидатура Петра Чугая была поддержана единогласно: «за» высказались все 19 участников мероприятия.

Как отметил ведущий собрания Владимир Горбунов, кандидат на пост губернатора от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвигается в стране впервые.

Обращаясь к присутствующим, Петр Чугай пообещал, что постарается оправдать надежды однопартийцев.

«Уважаемые товарищи, я благодарю вас за поддержку», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого своих кандидатов на должность губернатора Пензенской области выдвинули четыре партии: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину, «Единая Россия» — Ивана Белозерцева, КПРФ — Олега Шаляпина.

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