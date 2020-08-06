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Анна Очкина зарегистрирована в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области

16:26 | 06.08.2020 | Политика

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора заведующую кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета Анну Очкину, выдвинутую региональным отделением партии «Справедливая Россия».

Анна Очкина зарегистрирована в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Очкиной Анны Владимировны было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано две, или 0,75% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 5 августа.

В нем добавляется, что число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 263, в том числе 43 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов, которые собраны на территории 23 муниципальных районов, что является достаточным для регистрации.

Анне Очкиной как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.

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