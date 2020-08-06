Анна Очкина зарегистрирована в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора заведующую кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета Анну Очкину, выдвинутую региональным отделением партии «Справедливая Россия».

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«Для регистрации кандидата на должность губернатора Пензенской области Очкиной Анны Владимировны было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Недостоверными признано две, или 0,75% подписей», — говорится в постановлении облизбиркома от 5 августа.

В нем добавляется, что число достоверных подписей в листах поддержки кандидата — 263, в том числе 43 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов, которые собраны на территории 23 муниципальных районов, что является достаточным для регистрации.

Анне Очкиной как зарегистрированному кандидату в губернаторы выдано удостоверение установленного образца.