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Кандидатом на пост пензенского губернатора от «Справедливой России» выдвинута Анна Очкина

15:21 | 20.06.2020 | Политика

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Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Очкина выдвинута кандидатом на должность губернатора Пензенской области от «Справедливой России».

Кандидатом на пост пензенского губернатора от «Справедливой России» выдвинута Анна Очкина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кандидатуру Анны Очкиной для выдвижения на этот пост ранее согласовал президиум Центрального совета партии.

В ходе конференции регионального отделения «Справедливой России», состоявшейся в заведении «Будду тут» в субботу, 20 июня, она была поддержана единогласно: «за» высказались все 16 делегатов, принимавших участие в мероприятии.

Ранее на этой же конференции Анна Очкина была избрана председателем совета реготделения партии «Справедливая Россия» в Пензенской области. На этом посту она сменила Валерия Плахуту, который на профессиональной постоянной основе работает заместителем главы комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

В этот же день состоятся довыборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

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