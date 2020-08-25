Глава пензенского облизбиркома разъяснил, как проголосовать по месту нахождения Политика

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Прием заявлений от жителей Пензенской области о включении в список избирателей по месту нахождения продлится по 8 сентября. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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По его словам, подать заявление о голосовании на удобном избирательном участке можно через портал госуслуг, в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии или участковой.

Он особо обратил внимание на то, что жители Пензенской области, которые 13 сентября будут находиться за пределами региона, смогут проголосовать только в Москве на одном из 30 цифровых избирательных участков при условии подачи соответствующего заявления в установленные сроки.

Глава пензенского облизбиркома пояснил, что число бюллетеней, которые получит на руки каждый избиратель, зависит от места его регистрации: по всей области жители будут выбирать губернатора; на западе региона — в Земетчинском, Вадинском, Спасском, Башмаковском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пачелмском, Белинском, Тамалинском, Бековском, Каменском, Мокшанском, Иссинском, Бессоновском районах, в Заречном, а также в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы — еще и депутата Госдумы по 147-му лермонтовскому одномандатному округу; в 19 районах будет замещаться 46 мандатов на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Если из этих районов [в границах 147-го округа избиратели] будут находиться в Москве, то они могут два заявления оформить и проголосовать в электронном виде безбумажно [на выборах губернатора и довыборах в Госдуму]», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 25 августа.

Александр Синюков добавил, что если избиратель, зарегистрированный на территории 147-го округа прикрепится по месту нахождения в пределах перечисленных районов, он сохранит за собой право проголосовать за одного из кандидатов в депутаты Госдумы, а если окажется на востоке региона, то ему соответствующий бюллетень не полагается.

«Если со 146-го [округа избиратель] прикрепляется в 147-й, право на второй бюллетень по выборам в Госдуму не приобретается. Будет дан только один бюллетень по выборам губернатора», — отметил он.