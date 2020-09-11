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Мария Львова-Белова проголосовала на выборах губернатора Пензенской области

13:03 | 11.09.2020 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), победительница конкурса «Лидеры России – 2020» Мария Львова-Белова досрочно проголосовала на выборах губернатора Пензенской области на избирательном участке №175, расположенном в школе №65/23 в Пензе.

Мария Львова-Белова проголосовала на выборах губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне важно подать пример тем людям, которые сомневаются и считают, что это как бы не их дело», — сказала она журналистам после того, как опустила бюллетень в урну.

По словам Марии Львовой-Беловой, она не согласна с теми, кто думает, что их голос ничего не решает.

«Мне очень хочется донести до всех людей, что очень важна вот эта социальная ответственность. Именно поэтому в первый день голосования я посчитала необходимым приехать на избирательный участок и проголосовать», — пояснила общественница.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днями досрочного голосования являются 11 и 12 сентября, основным — 13-е число.

По всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.

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