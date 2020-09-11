Мария Львова-Белова проголосовала на выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), победительница конкурса «Лидеры России – 2020» Мария Львова-Белова досрочно проголосовала на выборах губернатора Пензенской области на избирательном участке №175, расположенном в школе №65/23 в Пензе.

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«Мне важно подать пример тем людям, которые сомневаются и считают, что это как бы не их дело», — сказала она журналистам после того, как опустила бюллетень в урну.

По словам Марии Львовой-Беловой, она не согласна с теми, кто думает, что их голос ничего не решает.

«Мне очень хочется донести до всех людей, что очень важна вот эта социальная ответственность. Именно поэтому в первый день голосования я посчитала необходимым приехать на избирательный участок и проголосовать», — пояснила общественница.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днями досрочного голосования являются 11 и 12 сентября, основным — 13-е число.

По всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.