Существенных нарушений на выборах в Пензенской области не зафиксировано — глава облизбиркома Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Существенных нарушений при проведении выборов в Пензенской области не зафиксировано. Об этом заявил председатель облизбиркома Александр Синюков в ходе брифинга, состоявшегося после закрытия избирательных участков 13 сентября.

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«Сказать о том, что не было заявлений, жалоб, это было бы неправильно. Особенно было много обращений в первый день, 11 [сентября]», — отметил он.

По словам Александра Синюкова, на одном из участков в Железнодорожном районе Пензы наблюдатель якобы зафиксировал вброс бюллетеней, после чего был произведен их пересчет, благодаря чему инцидент оказался исчерпан.

Глава избирательной комиссии Пензенской области добавил также, что из села Богословка поступил сигнал о пропаже более 1 тыс. бюллетеней.

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«Вот сразу этот факт насторожил. 1 тыс. 300 бюллетеней. Ну, это больше, чем три или четыре пачки. Как их можно было вот просто незаметно откуда-то вытащить, чтобы никто чего-то не видел? Но в конечном итоге, когда опять же было принято решение выехать туда комиссионно, с участием сотрудников полиции, которых вызвали наблюдатели, [...] когда произвели снова пересчет этих бюллетеней, которые выданы, получены, и оставшихся на хранении, эта цифра сошлась», — пояснил он.

Александр Синюков подчеркнул, что облизбирком реагировал на каждое обращение.

«На сегодняшний день мы можем говорить о том, что существенных нарушений у нас, в Пензенской области, к счастью, не зафиксировано», — подытожил он.