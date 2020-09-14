Белозерцев высказался в пользу применения электронного голосования в Пензенской области Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который, по предварительным данным, лидирует на выборах главы региона, высказался в пользу применения дистанционного электронного голосования на территории субъекта РФ.

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«Мне представляется, что за этим [...] будущее. Мы увидели, что в других регионах этот проект был реализован, реализован успешно, и те, кто стал участниками этого электронного голосования, оценивают его с положительной стороны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что и в Пензенской области в будущем тоже нужно активно применять такой метод для голосования», — добавил Иван Белозерцев.

В соответствии с постановлением ЦИК России от 27 июля 2020 года, дистанционное электронное голосование применялось на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по 110-му сеймскому одномандатному округу в Курской области и 194-му ярославскому в Ярославской.

Для участия в нем избиратели, имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, должны были подать соответствующее заявление.

Дистанционное электронное голосование проводилось 11, 12 и 13 сентября на специализированном портале Vybory.gov.ru.