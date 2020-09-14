Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области
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Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков озвучил предварительные итоги выборов, прошедших в регионе.
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«Что касается выборов губернатора Пензенской области, явка составила 56,68%. Победителем, по предварительным результатам, является Белозерцев Иван Александрович [«Единая Россия»], набравший 78,72%. Шаляпин Олег Васильевич [КПРФ] набрал 8,45%. Васильев Александр Евгеньевич [ЛДПР] — 5,57%. Очкина Анна Владимировна [«Справедливая Россия»] — 4,44%. Чугай Петр Прокофьевич [Партия пенсионеров] — 1,48%. Обработано 100% бюллетеней», — сказал он журналистам утром в понедельник, 14 сентября.
Глава облизбиркома добавил, что на довыборах в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 явка составила 50,13%.
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«Победителем является Самокутяев Александр Михайлович [«Справедливая Россия»] — 60,39%. Трутнев Александр Васильевич [КПРФ] — 13,01%. Сердовинцев Вадим Юрьевич [ЛДПР] — 7,38%. Ворожцов Евгений Владимирович [Партия пенсионеров] — 7,32%. Хугаева Фатима Вазноевна [«Коммунисты России»] — 4,14%. Метальников Кирилл Сергеевич [«Гражданская платформа»] — 4,08%», — сообщил Александр Синюков.
Он подчеркнул, что эти результаты являются предварительными.
«Заседание избирательной комиссии Пензенской области по подведению итогов назначено на 15 сентября», — уточнил глава избиркома.