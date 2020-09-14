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ИТОГИ ВЫБОРОВ Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, набрав 78,72% голосов избирателей

Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области

10:13 | 14.09.2020 | Политика

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Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков озвучил предварительные итоги выборов, прошедших в регионе.

Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что касается выборов губернатора Пензенской области, явка составила 56,68%. Победителем, по предварительным результатам, является Белозерцев Иван Александрович [«Единая Россия»], набравший 78,72%. Шаляпин Олег Васильевич [КПРФ] набрал 8,45%. Васильев Александр Евгеньевич [ЛДПР] — 5,57%. Очкина Анна Владимировна [«Справедливая Россия»] — 4,44%. Чугай Петр Прокофьевич [Партия пенсионеров] — 1,48%. Обработано 100% бюллетеней», — сказал он журналистам утром в понедельник, 14 сентября.

Глава облизбиркома добавил, что на довыборах в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 явка составила 50,13%.

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«Победителем является Самокутяев Александр Михайлович [«Справедливая Россия»] — 60,39%. Трутнев Александр Васильевич [КПРФ] — 13,01%. Сердовинцев Вадим Юрьевич [ЛДПР] — 7,38%. Ворожцов Евгений Владимирович [Партия пенсионеров] — 7,32%. Хугаева Фатима Вазноевна [«Коммунисты России»] — 4,14%. Метальников Кирилл Сергеевич [«Гражданская платформа»] — 4,08%», — сообщил Александр Синюков.

Он подчеркнул, что эти результаты являются предварительными.

«Заседание избирательной комиссии Пензенской области по подведению итогов назначено на 15 сентября», — уточнил глава избиркома.

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