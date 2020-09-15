Утверждены результаты довыборов в Госдуму по округу №147 Политика

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области утвердила результаты дополнительных выборов депутата Госдумы России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 на заседании, состоявшемся во вторник, 15 сентября.

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Обращаясь к присутствующим, председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что победу одержал кандидат от партии «Справедливая Россия» Александр Самокутяев, за которого проголосовали 162 тыс. 4 избирателя, что составляет 60,38%.

«Наибольшую поддержку получил Самокутяев Александр Михайлович в Башмаковском, Наровчатском и Иссинском районах, наименьшую [...] в городе Заречном, Железнодорожном и Октябрьском районах [Пензы]», — отметил он.

После этого члены комиссии приняли постановление, которым довыборы в Госдуму по 147-му округу признаны состоявшимися, их результаты — действительными, а избранным депутатом — Александр Самокутяев.

По информации облизбиркома, за Александра Трутнева (КПРФ) проголосовали 34 тыс. 925 избирателей, или 13,02%; за Вадима Сердовинцева (ЛДПР) — 19 тыс. 803, или 7,38%; за Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров) — 19 тыс. 626, или 7,32%; за Фатиму Хугаеву («Коммунисты России») — 11 тыс. 118, или 4,14%; за Кирилла Метальникова («Гражданская платформа») — 10 тыс. 957, или 4,08%.

Комментируя ИА «PenzaNews» расхождение в цифрах по сравнению с предварительными результатами, озвученными утром 14 сентября на основании протоколов УИК, Александр Синюков пояснил, что к настоящему времени из ЦИК России поступили данные по 30 цифровым избирательным участкам, где могли проголосовать жители Пензенской области, находившиеся во время выборов в Москве.

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Согласно сведениям, указанным в протоколе о результатах довыборов в Госдуму по округу №147, в список избирателей на момент окончания голосования были внесены 535 тыс. 719 человек.

В довыборах приняли участие 268 тыс. 372 избирателя, явка составила 50,10%; проголосовали 268 тыс. 286 человек, или 50,08%.

Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, составило 478 тыс. 89; число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, — 183 тыс. 721, выданных в помещении для голосования в день голосования — 71 тыс. 600, выданных вне помещения для голосования в день голосования — 13 тыс. 51; число погашенных бюллетеней — 209 тыс. 717; число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, — 196 тыс. 722, в стационарных — 71 тыс. 564; число недействительных бюллетеней — 9 тыс. 853, действительных — 258 тыс. 433, утраченных — 0, не учтенных при получении — 0.