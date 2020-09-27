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Из Пензенской области никто не дошел до финала конкурса «Лидеры России. Политика»

14:15 | 27.09.2020 | Политика

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Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. Представители Пензенской области не вошли в число 100 финалистов конкурса «Лидеры России. Политика».

Из Пензенской области никто не дошел до финала конкурса «Лидеры России. Политика»

Фото: Политическиелидеры.рф

Участники, которые продолжат борьбу за победу, определены по итогам двух полуфиналов, состоявшихся в Москве с 20 по 26 сентября.

Ранее приглашения в полуфинал получили двое представителей Пензенской области — заместитель исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Наталья Шмонина и генеральный директор ООО «НПО «Пензенский электромеханический завод» Роман Амстиславский.

В списке финалистов их нет.

Даты проведения завершающего этапа пока не объявлены.

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Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. Его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Он проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

За 20 дней регистрации заявки на конкурс подали 33 тыс. 986 человек. Доступ к тестам дистанционного этапа получили только те участники, которые выполнили все обязательные задания.

Целью конкурса является выявление перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Победители станут слушателями образовательной программы, реализуемой мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», и получат персональных наставников.

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