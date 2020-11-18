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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования

16:38 | 18.11.2020 | Политика

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Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 13 сентября 2020 года — в единый день голосования — при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также [дополнительных выборов] депутата Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва на избирательном участке в Бессоновке неустановленными лицами из числа членов участковой избирательной комиссии произведена фальсификация итогов голосования путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

«Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в управлении.

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