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Вячеслав Космачев стал заместителем председателя правительства Пензенской области

11:07 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Вячеслав Космачев, занимавший должность главного врача пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с июля 2019 года, назначен заместителем председателя правительства региона. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Вячеслав Космачев стал заместителем председателя правительства Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что ранее деятельность министерства здравоохранения Пензенской области курировала вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина, однако в последнее время соответствующий функционал значительно возрос, в том числе из-за пандемии коронавируса.

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«В этой связи мною принято решение о возвращении должности заместителя председателя правительства, которая была ну не так давно сокращена. На эту должность назначен Космачев Вячеслав Владимирович. Все вы его прекрасно знаете. До настоящего времени он возглавлял пензенскую областную больницу. Это человек, который знает здравоохранение. Человек, который умеет взаимодействовать и с правительством, и с врачами, и с министерством здравоохранения», — сказал Иван Белозерцев.

В числе приоритетных задач, решением которых предстоит заняться Вячеславу Космачеву на посту зампреда облправительства, губернатор назвал повышение доступности медицинской помощи, ремонт больниц и подготовку квалифицированных кадров.

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