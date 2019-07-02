Вячеслав Космачев рассказал, с какими чувствами переходит на работу в областную больницу Медицина

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Вячеслав Космачев, занимавший должность заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва на протяжении почти двух лет, заявил, что переходит на работу в больницу имени Н.Н. Бурденко «с огромным чувством удовлетворения».

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«Это же моя, что называется, прирожденная работа, это моя профессия, это то, чему я посвятил большую часть своей жизни, поэтому я с огромным чувством удовлетворения туда иду», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» после окончания первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

Вячеслав Космачев отметил, что воспринимает свое назначение как знак высокого доверия, поскольку областная больница является флагманом пензенского здравоохранения.

«Основная задача будет заключаться в том, чтобы построить работу больницы так, чтобы она была доступной для всех без исключения жителей Пензенской области, чтобы в этой больнице развивались новые технологии, [...] чтобы люди [...] не ехали за оказанием высокотехнологичной медицинской помощи в другие регионы, а получали здесь», — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что накануне министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, ранее возглавлявший данное учреждение, представил его коллективу в качестве нового главврача.

При этом Вячеслав Космачев уточнил, что приступит к работе в среду, 3 июля.

«Мне очень приятно констатировать тот факт, что в настоящий момент коллектив областной больницы работает на очень хорошем уровне. Они осваивают новые технологии. Самое главное для меня как человека, который прошел политический определенный этап, [получил] опыт — коллектив очень хорошо относится к пациентам, к больным», — подчеркнул он.

По словам Вячеслава Космачева, он намерен сделать все возможное для того, чтобы ни перед федеральным центром, ни перед жителями не было стыдно за качество медпомощи.