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Пензенский общественник Игорь Пантюшов станет чиновником

17:35 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Общественник Игорь Пантюшов, который является председателем пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО), будет работать в министерстве культуры и туризма региона.

Пензенский общественник Игорь Пантюшов станет чиновником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«То, что касается развития туризма, я принял решение [...] в рамках Минкульта выделить отдельное подразделение и на эту должность назначить Пантюшова Игоря Вячеславовича. Он, мне кажется, человек с неуемной жизненной энергией, он доказал свою активность», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Глава региона отметил, что прежде вопросами развития туризма в министерстве занимались «всего лишь навсего два человека».

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что Игорь Пантюшов сумеет выстроить работу во взаимодействии с заместителем председателя правительства Пензенской области Денисом Бубновым, курирующим экономический блок.

«Развитие туризма — это такая очень важная сфера деятельности», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как уточнила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, Игорь Пантюшов будет работать в должности заместителя министра культуры и туризма региона.

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