Прямая линия с Иваном Белозерцевым пройдет 12 декабря Политика

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым состоится в субботу, 12 декабря.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, задать вопрос главе региона можно несколькими способами: по электронной почте, с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp, а также по телефону.

Помимо этого, предусмотрена возможность отправки письма в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте правительства Пензенской области, где можно приложить дополнительные документы и материалы.

Анонимные обращения рассматриваться не будут.

Предполагается, что прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов, в аккаунтах губернатора и правительства в соцсетях. Во сколько она начнется, пока не уточняется.